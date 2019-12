Лос-Анджелес, США, , 21:22 — REGNUM Музыкант и режиссёр Роб Зомби назвал свою первую картину «Дом 1000 трупов» (House Of 1000 Corpses) «полной лажей». Об этом 23 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Зомби признал, что его первая картина была чем-то вроде катастрофы, притом, что сначала многие зрители «возненавидели» её, а потом изменили своё мнение.

«Первый фильм, который, похоже, очень нравится людям, — просто полная лажа. Теперь все ведут себя так, как будто это в некотором роде их любимый фильм. Все что вижу я — это недостаток, недостаток, недостаток… недостаток», — сказал Зомби.

Напомним, изначально кинокомпания Universal отказалась выпускать «Дом 1000 трупов» в прокат из-за того, что картине был присвоен рейтинг NC-17 (лица 17-летнего возраста и младше на фильм не допускаются).

Впоследствии Роб Зомби выкупил права на фильм и выпустил его в апреле 2003 года на экраны через Lionsgate. При этом из картины были вырезаны некоторые сцены, из-за чего она в итоге получила рейтинг R (взрослым предлагается хорошо подумать, прежде чем брать с собой детей на киносеансы).

