Вашингтон, , 21:03 — REGNUM К проекту фильма компании Netflix «Милая девушка», в котором снимается Джейсон Момоа, присоединилась актриса Мариса Томей. Об этом 23 декабря сообщил портал Digital Spy.

Зрители знают её по ролях в фильмах «Мой кузен Винни», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома». Компанию Момоа и Томей на съёмочной площадке также составят Изабела Монер («Дора и Затерянный город») и Джастин Барта («Мальчишник в Вегасе»).

Напомним, «Милая девушка» — это предстоящий экшн-триллер Netflix по сценарию Филипа Эйснера («Сквозь горизонт»), Грегга Харвитца и Уилла Стейплса. Съёмки картины стартовали 11 ноября 2019 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США).

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