Пекин, , 20:27 — REGNUM Фильм режиссёра Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» может собрать в китайском прокате меньше, чем «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории». Об этом 23 декабря сообщил портал Comicbook.

В первые выходные проката девятый фильм киносаги смог собрать в Китае лишь $12 млн, после чего отраслевые аналитики заявили, что он может не собрать там даже $20 млн. Они напомнили, что лента «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» собрала на этом кинорынке лишь $16,4 млн.

Напомним, по итогам первых выходных проката новый фильм Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» собрал в США $175,5 млн, в мире — $373,5 млн. В России картина за этот же период собрала 369,5 млн рублей.

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