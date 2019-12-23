Калининград, , 19:34 — REGNUM В Калининградской области сегодня, 23 декабря, представлены первые два передвижные многофункциональные культурные центры, получившие название «мобильные автоклубы», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Они представляют из себя автомобиль с фургоном, который может трансформироваться в концертную площадку, кинотеатр под открытым небом или обеспечить любое мероприятие, в котором должна быть задействована сцена.

«Это проба пера — первые такого рода закупки для нашего региона. На сцене автоклуба могут выступать различные творческие коллективы, также можно устраивать кинопоказы», — вручая ключи от автоклубов представителям Неманского и Багратионовского районов, сказал губернатор области Антон Алиханов. По его словам, если проект передвижных культурных центров окажется востребованным, то будут закупаться новые комплексы и для других муниципалитетов.

Проект осуществляется в рамках нацпроекта «Культура». Субсидия Калининградской области на приобретение двух передвижных многофункциональных культурных центров в этом году составила 9 682,4 тысяч рублей, в том числе федеральный бюджет — 9232,4 тыс. рублей, областной бюджет — 450 тыс. рублей.