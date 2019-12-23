Санкт-Петербург, 23 декабря 2019, 18:56 — REGNUM Члены экспертного жюри подвели итоги первого этапа международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому в Петербурге и выбрали пять лучших вариантов, один из которых будет установлен у Концертного зала Мариинского театра. Об этом сообщает 23 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Согласно планам, возле здания Мариинского театра на улице Писарева, 20, литера А, появится памятник композитору Петру Чайковскому. Планы по установке памятника были впервые озвучены еще в 80-х годах XX века, однако воплощены в реальность так и не были.
В состав нынешнего жюри вошли художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, члены правительства Санкт-Петербурга, представители профессиональных творческих сообществ и иностранные эксперты.
Предполагается, что победитель конкурса будет определен в апреле 2020 года. Презентацию планируется приурочить к 180-летию со дня рождения великого композитора.
«Мы собрались почти три часа назад, долго обсуждали этот вопросы, совещание коснулось не только памятником, но и будущего Концертного зала», — сказал ректор Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры Семен Михайловский.
По его словам, дискуссия была довольно жаркой, ведь на конкурс было представлено более 90 работ. Поэтому сначала был определен основной список конкурсантов-победителей первого этапа, затем каждые работы рассматривались отдельно.
«Столь громадное разнообразие не могло сделать работу жюри упрощённой до 15−20 минут обсуждений. Я, как руководитель Мариинского театра, надеюсь что площадь, которая сегодня не претендует на историчность, крупно обогатит палитру Петербурга», — заявил дирижер Валерий Гергиев.
В будущем, по мнению Гергиева, эта площадь может носить имя Чайковского.
Так в пятерку победителей вошли работы архитекторов Виктора Гаврилова, Николая Анциферова, Евгения Туния, Екатерины Пыльниковой и Анастасии Лужиной.
Напомним, 6 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев дали старт международному архитектурному конкурсу на проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому в Санкт-Петербурге.
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