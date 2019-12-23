Лос-Анджелес, США, , 18:03 — REGNUM Сценарист фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» Крис Террио озвучил в картине сына адмирала Акбара. Об этом 22 декабря сообщил портал Comic Book.

https://twitter.com/ComicBook/status/1209093295751782400

В фильме Афтаб Акбар является одним из участников сопротивления и сыном адмирала Акбара — популярного персонажа «оригинальной трилогии». По сюжету, он присоединяется к Лее Органе после событий фильма «Последние джедаи».

Напомним, Крис Террио — это голливудский режиссёр и сценарист. В 2012 году он получил премию «Оскар» за работу над фильмом «Арго».

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