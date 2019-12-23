Лос-Анджелес, США, , 17:54 — REGNUM Книга-компаньон (companion book) к фильму «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» раскрыла детали из прошлого Лэндо Калриссиана (Билли Ди Уильямс). Как оказалось, Джанна (Наоми Эки) — его дочь, сообщает портал Collider 22 декабря.

В финале фильма «Скайоукер. Восход» Лэндо и Джанна отправляются на поиски родителей девушки, которую разлучили с ними ещё в детстве. В книге-компаньоне сообщается, что после событий «оригинальной трилогии» Лэндо завёл семью, но его дочь похитил Первый Орден.

Таким образом, становится ясно, что Джанна — потерянная дочь Лэндо. Однако в самом фильме об этом напрямую не говорится.

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