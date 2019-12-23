Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM В столице Среднего Урала уже отбирают кандидатов на пост главы Свердловского академического театра музыкальной комедии после внезапной смерти предыдущего директора Михаила Сафронова. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявила изданию свердловский министр культуры Светлана Учайкина, поиск нового директора действительно уже начался. В том числе рассматриваются кандидаты из Москвы и Санкт-Петербурга. И.о. директора назначена Светлана Безуглова.

Сама Учайкина не собирается выдвигаться на пост руководителя.

«Считаю, что нужно дать дорогу молодым, а я буду помогать», — сказала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Сафронов скоропостижно скончался 12 декабря в Москве. Деятель культуры похоронен на Широкореченском кладбище.

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