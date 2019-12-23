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«Союзмультфильм» представил новую серию о приключениях медвежонка Умки Фото предоставлены киностудией «Союзмультфильм», фотограф Софья Анцупова

На официальном youtube-канале киностудии «Союзмультфильм» появилась третья часть мультфильма «Умка» — «Умка на елке». Картина рассказывает о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также о добром отношении к братьям нашим меньшим и станет завершением трилогии об Умке. Мультфильм создан при поддержке Министерства культуры России и компании «Роснефть».

Первая часть под названием «Умка» режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря вышла в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария выступил писатель Юрий Яковлев, который выразил всю любовь и нежность к своей маме, погибшей во времена Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде. Особую известность мультфильму принесла композиция «Колыбельная медведицы» композитора Евгения Крылатова в исполнении Аиды Ведищевой. В 1970 году вышла вторая часть мультфильма «Умка ищет друга» (реж. Владимир Попов, Владимир Пекарь).

И вот спустя 50 лет зрители вновь встретятся с любимыми персонажами.

«Эта история началась 50 лет назад, в далеком 1969 году. Второй мультфильм «Умка ищет друга» вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга, — отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. — Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучит песня — добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год».

Новая серия «Умки» — трогательная встреча с любимым медвежонком для детей, которые выросли и стали родителями, и радостное открытие для нынешних малышей.

Автором сценария новой серии выступила Мария Богданова, режиссером Александр Воробьев, художником-постановщиком — Петр Захаров, продюсерами — Лика Бланк, Борис Машковцев, Юлия Осетинская, исполнительными продюсерами — Вадим Долгих и Дарья Сперанская.

Умку и его друга в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую «Колыбельную медведицы» исполнила народная артистка Лариса Долина. Композитор — Иван Урюпин.

Компания «Роснефть», поддержавшая создание мультфильма, считает сохранение и защиту белых медведей одним из приоритетов своей деятельности в области экологии и защиты окружающей среды. Начиная с 2014 года, Арктический научный центр (входит в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти») проводит изучение белых медведей. Ведется мониторинг популяции белых медведей, путей их миграции, состояния здоровья.

С 2013 года под опекой компании находятся белые медведи во всех российских зоопарках, рассказали в пресс-службе «Роснефти». К настоящему времени в 16 зоопарках страны «Роснефть» обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 34 белых медведей, из них: 16 взрослых самок, 14 взрослых самцов и 4 медвежат в возрасте до двух лет.

«Союзмультфильм» — советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено около 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимационной классики, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью русской культуры.

Сегодня в производстве находятся множество проектов: современные анимационные сериалы, авторские короткометражные фильмы и полнометражные анимационные ленты. На базе киностудии основан технопарк «Дом российской анимации». Работает выставочное пространство с уникальными экспонатами, детский центр «Союзмультклуб» предлагает экскурсии, праздники и образовательные программы.