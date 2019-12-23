Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM В Общественной палате Свердловской области простились с умершим директором Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаилом Сафроновым. Об этом сообщает ЕАН.

Итоговое заседание общественного органа за 2019 год началось с минуты молчания. Ещё до смерти Сафронова планировалось, что глава театра примет участие во встрече.

«Но смерть — а смерть всегда нелепа — нарушила эти планы»,﻿﻿﻿ — сказал глава свердловской палаты Александр Левин.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Сафронов скоропостижно скончался в Москве 12 декабря 2019 года в возрасте 70 лет. Известного руководителя похоронили на Широкореченском кладбище.

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