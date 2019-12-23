Волгоград, , 11:58 — REGNUM Оригиналы работ Сальвадора Дали, Михаила Врубеля и Эдварда Мунка привезут в Волгоград. Экспозицию разместят в музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Зрителям покажут 65 произведений, разных по формату, жанру и техникам, но имеющих общую тему — мир демонов, сообщили 23 декабря в пресс-службе правительства региона.

Музей представит посетителям выставку «Демоны», которая проводится в рамках проекта «Искусство здесь». В Волгограде ксилографии, сделанные Сальвадором Дали, и его оригинальные карандашные рисунки выставляются в России впервые после Москвы и Санкт-Петербурга. Поклонники Михаила Врубеля увидят рисунок оконного наличника и четыре произведения, созданные художником для легендарных журналов эпохи модерн «Мир Искусства» и «Золотое Руно». На экспозиции представят рисунок «Девушка» Эдварда Мунка и очень редкие работы художника, выполненные в смешанной технике, литография и акварель.

Открытие выставки запланировано 26 декабря в 19:00 в выставочном зале на улице Чуйкова, 37. Работы художников можно увидеть до 25 января 2020 года.