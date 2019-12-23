Братислава, , 10:39 — REGNUM Постановщик боёв в «Ведьмаке» Владимир Фурдик показал, как проходили репетиции сражений для сериала. Ролик с демонстрацией одной из боевых сцен он выложил на своей странице в Twitter 22 декабря.

https://twitter.com/VladimirFurdik/status/1208691196757004288

В «Ведьмаке» Фурдик был как постановщиком боёв, так и одним из каскадёров. В опубликованном ролике показано одно из сражений Геральта с бандитами.

Напомним, Владимир Фурдик наиболее известен как исполнитель роли Короля Ночи в популярном сериале «Игра престолов». В этом проекте он также был каскадёром и постановщиком боёв.

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