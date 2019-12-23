Ульяновск, , 10:36 — REGNUM В Ульяновской области стартовали праздничные мероприятия, посвящённые новому году и Рождеству. Всего в рамках новогодней кампании запланировано более 6 тыс. мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Тематическая программа продлится до 8 января. В праздничной афише — концерты, игровые программы, мастер-классы, фестивали, уличные гуляния.

Одной из основных площадок станет Кузоватово, которое в этом году признано «Новогодней столицей Ульяновской области»: здесь откроется резиденция деда Мороза, творческая мастерская «Лаборатория волшебства», конкурс новогодних альтернативных елок. Основные мероприятия здесь начнутся 27 декабря — в частности, пройдёт фестиваль «Вокруг света за Новый Год», состоится интерактивное шоу «Саммит Дедов Морозов», выступит московская группа «Ассорти».

Областные государственные учреждения культуры в новогодние праздники проведут более 500 мероприятий. Специальные детские программы подготовили музеи и библиотеки. В муниципальных культурно-досуговых учреждениях пройдут развлекательные концерты, утренники, дискотеки, бал-маскарады и рождественские колядки.

В Ульяновске главная ёлка откроется 25 декабря. В рамках церемонии открытии пройдёт битва хоров дедов Морозов и Снегурочек, также будет представлен гастрономический тур в Троицком переулке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках новогодних и рождественских каникул запланировано более 1500 мероприятий. Предварительно в них примут участие 55 тыс. человек. Основными площадками станут площади Соборная, Ленина и 50-летия Победы, открытые площадки во всех районах города, а также парки и скверы.

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Напомним, в новогоднюю ночь праздничная программа в Ульяновске начнётся 31 декабря в 11 часов, а в 18 часов на главной сцене развернётся вечернее действие со спектаклями театра ростовых кукол со сказочными героями для детей и взрослых.

Отметим, в Ульяновской области сотрудники лесничеств и полиции объединили работу по пресечению незаконных рубок ёлок: работают мобильные группы для патрулирования лесных участков, организованы ежедневные дежурства совместно с ГИБДД для проверки автотранспорта, перевозящего пиломатериалы и круглый лес.