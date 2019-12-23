Токио, , 10:00 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидео Кодзима назвал пять своих любимых фильмов 2019 года. На первом месте в списке оказалась корейская драма «Паразиты», сообщалось на Twitter-странице разработчика 22 декабря.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1208597934943555584

В список Кодзимы вошли следующие картины: «Паразиты», На границе миров», «Ирландец», «Слон сидит спокойно» и «Холодная война». Геймдизайнер также отметил фильмы «Человек-паук: через вселенные», «Джокер», «Дом, который построил Джек», «Капернаум» и «Брачная история».

Напомним, Хидео Кодзима — это популярный геймдизайнер и основатель студии Kojima Productions. Последняя игра разработчика (Death Stranding) вышла в 2019 году и получила высокие оценки от игроков и критиков.

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