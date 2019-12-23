Лос-Анджелес, США, , 09:18 — REGNUM Режиссёр Джей Джей Абрамс исполнил одну из небольших ролей в своём фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Об этом 23 декабря сообщил портал Comicbook.

Выснилось, что Абрамс озучил маленького дроида D-O, верхнюю часть которого фанаты сравнивают с «дорожным конусом». Ранее один из менеджеров проекта Нил Сканлан сравнил этого персонажа с маленьким ребёнком. Он обратил внимание, что дроиду трудно балансировать на его единственном колесе, поэтому он напоминает малыша, который учится ходить и часто не знает, что ему делать в той или иной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» собрал в США в первые выходные проката $175,5 млн. При этом сумма общемировых сборов кратины составила $373,5 млн.

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