Лос-Анджелес, США, , 08:38 — REGNUM Фильм-мюзикл «Кошки» впервые в истории кинематографа получил обновление спецэффектов во время проката. Об этом 23 декабря сообщил портал Engadget.

Кинокомпания Universal сообщила кинотеатрам, что она предоставит им новую версию «Кошек», в которой «улучшены некоторые визуальные эффекты». Некоторые кинотеатры получили возможность скачать обновлённый фильм уже 22 декабря 2019 года, другим Universal предоставит копию картины на физическом носителе 24 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Том Хупер признался: он закончил работу над фильмом только в день его мировой премьеры, которая прошла в Лос-Анджелесе. Кинематографист рассказал, что ему пришлось работать 36 часов без перерыва.

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