Лос-Анджелес, США, , 07:05 — REGNUM Студия Marvel может заменить актёра Тома Хиддлстона, исполняющего роль Локи в её киновселенной. Об этом 23 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники рассказали изданию, что в предстоящем сериале «Локи» потокового сервиса Disney+ и фильме «Тор: Любовь и гром» может появиться Локи-ребёнок — одна из форм сводного брата Тора.

При этом ожидается, что в «Любви и громе» также появится и версия Локи Тома Хиддлстона, однако герой каким-то образом перейдёт в новую форму. Таким образом, актёр может в ближайшее время покинуть киновселенную Marvel.

Напомним, ранее Том Хиддлстон заявил, что в фильме «Мстители: Война бесконечности» была завершена сюжетная линия Локи. По мнению актёра, рассказ предложил зрителям думать, что Локи был возвращён на путь добра и в этой картине получил «искупление».

