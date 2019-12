Лос-Анджелес, США, , 06:44 — REGNUM Режиссёр Тодд Филлипс во время очередного интервью заявил, что Артур Флек в его фильме может на самом деле не быть настоящим Джокером. Об этом 23 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что до сих пор не ясно, является ли Джокер, созданный Хоакином Фениксом настоящим Джокером. Сам актёр считает, что да, однако Тодд Филлипс недавно дал фанатам очередную порцию пищи для размышлений.

«На фильм можно смотреть по-разному. Он может и не быть Джокером. Это всего лишь версия происхождения Джокера. Это просто версия, которую этот парень рассказывает в психиатрической клинике. Я не знаю, является ли он самым надёжным рассказчиком в мире, вы знаете, о чём я говорю?», — сказал Филлипс.

Напомним, ранее кинокомикс «Джокер» вошёл в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». Премьера картины состоялась в октябре 2019 года.

