Лос-Анджелес, США, , 06:21 — REGNUM Новый трейлер «подвисшего» проекта фильма «Новые мутанты» может выйти уже в январе 2020 года. Об этом 23 декабря сообщил портал Gizmodo.

Соответствующую информацию опубликовали в сети инсайдеры, а режиссёр Джош Бун, работающий над созданием картины, подтвердил её. Издание делает вывод, что, таким образом, картина, производсво которой было поставлено на паузу из-за следки между Disney и Fox, всё же выйдет на экраны.

Напомним, в основу «Новых мутантов» лёгла одноимённая серия комиксов Marvel. Ранее актёр Чарли Хитон, исполнивший в будущей картине одну из главных ролей, заявил, что её выход в прокат состоится в 2020 году.

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