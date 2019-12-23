Лос-Анджелес, США, , 05:19 — REGNUM В первые выходные показов фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» собрал на кинорынке США $175,5 млн, заняв позицию лидера в рейтинге. Об этом 23 декабря сообщил портал Comicbook.

Второе место заняла картина «Джуманджи: Новый уровень» с $26,12 млн (общая сумма сборов на сегодня — $101,9 млн), третье — «Холодное сердце 2» ($12,3 млн; $386,5 млн). В топ-5 также вошел дебютировавший фильм-мюзикл «Кошки» с $6,5 млн и «Достать ножи» ($6,12 млн; $89,6 млн).

Ранее портал Box Oficce Mojo сообщил, что общая сумма мировых сборов девятого фильма космической саги в первые выходные показов составила $373,5 млн. Аналитики прогнозировали, что картина сможет собрать до $450 млн.

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