Лос-Анджелес, США, , 05:01 — REGNUM Эдди Мёрфи заявил, что Роберт Паттинсон будет «великим» Бэтменом. Об этом 23 декабря сообщил портал Comicbook.

Он сделал это на круглом столе, который провела газета Los Angeles Times. Стоит отметить, что на мероприятии также присутствовали Роберт Де Ниро и Антонио Бандерас. Когда Паттинсон сказал, что он тревожится по поводу возможного успеха, Мёрфи был первым, кто успокоил его.

«Возможно, это самая сумасшедшая вещь, которую я когда-либо делал в кино, — объяснил Паттинсон, добавив, что когда он надел костюм Бэтмена, то сразу почувствовал, что он «действительно преображает».

«Вы сразу же чувствуете себя очень сильным», — продолжил актёр, при этом отметив, что сам процесс надевания костюма является «унизительным», поскольку осуществляется с помощью нескольких человек.

Напомним, новый фильм о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли снимает режиссёр Мэтт Ривз. Премьера картины в России запланирована на 24 июня 2021 года.

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