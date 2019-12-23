Москва, , 04:09 — REGNUM На прошедших выходных фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» собрал самую большую кассу — 369,5 млн рублей. Об этом сообщает kinobusiness.com.

«Звездные войны» собрали кассу почти в два раза больше ближайшего конкурента «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (176,5млн рублей). На третьей строчке рейтинга сборов — «Джуманджи: Новый уровень», который получил на этих выходных 151,3 млн рублей.

Сильно отстал от лидеров проката мультфильм «Холодное сердце-2» набрав 68,6 млн рублей.

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