Лос-Анджелес, США, , 20:57 — REGNUM Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила имена музыкантов и коллективов, которые получат премию «За выдающиеся достижения в области звукозаписи».

Престижной наградой удостоены легендарный американский рок-певец Игги Поп, популярная джаз-рок-группа Chicago, хип-хоп группе Public Enemy, исполнители Джон Прайн и Роберта Флэк. Розетта Тарп и ритм-энд-блюз музыкант Айзек Хейз получат награду посмертно. Об этом сообщает английский музыкальный журнал New Musical Express.

62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США состоится 26 января 2020 года в Лос-Анджелесе. Специальные премии будут вручаться 18 апреля в Калифорнии.