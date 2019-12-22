Москва, , 20:24 — REGNUM Со 2 по 5 января, а также 8 января многие культурные учреждения, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, будут работать бесплатно.

Жители столицы и гости могут посетить 84 площадки — музеи, галереи и выставочные залы, в числе которых Московский музей современного искусства, музей-панорама «Бородинская битва», Мемориальный музей космонавтики, Дарвиновский музей и многие другие.

Кроме постоянных экспозиций большой интерес представляют и временные выставки. Среди них необходимо выделить «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения» во Дворце царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» и «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца"в музее «Царицыно». Также стоит посетить в Музее Москвы выставки «Ткани Москвы», «ТЕАТР.RUS» в Новом Манеже, «Искусство сохранять» в Музее В.А. Тропинина.