Лондон, , 20:12 — REGNUM В воскресенье, 22 декабря, ушел из жизни в возрасте 95 лет английский актёр Тони Бриттон. Об этом сообщила его дочь Ферн Бриттон на своей странице в социальной сети Twitter.

«Наш отец Тони Бриттон умер сегодня рано утром. Великий актер, режиссер и чародей. Пусть ангелы поют тебе на упокой», — говорится в сообщении.

Напомним, актер родился родился в Бермингеме в 1924 году. Во время Второй мировой войны он служил в армии, затем некоторое время работал в сфере недвижимости и на авиационном заводе. Его творческий путь начался с любительского театрального объединения, после чего стал профессиональным артистом. Выступал на сцене «Олд Вик» в составе Королевской Шекспировской Компании. В кинофильмах начал сниматься с 1950-х годов. Популярность актеру принесли киноленты «Амстердам», «Воскресное кровавое воскресенье» и «День шакала». Его дочери также связали свою жизнь с творческими профессиями, Черри Бриттон выбрала карьеру сценариста, а Ферн Бриттон является телеведущей.

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