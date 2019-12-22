Москва, , 19:58 — REGNUM 25 декабря Третьяковская галерея и Московский музей дизайна представят в Новой Третьяковке выставку «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна». Об этом сообщается на сайте музея.

Экспозиция посвящена развитию промышленного дизайна в России в 1950—2020-х годах. В 12 разделах — авиация и космонавтика, автомобили, вело‑ и мототехника, водный транспорт, тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта — посетители познакомятся 300 объектами дизайна.

Среди экспонатов макеты самолетов, кинотехника, макет малой чаши олимпийского огня Олимпиады 1980 года, парашют Юрия Гагарина, а также новейшие мотоциклы, квадроциклы концерна «Калашников», инновационная медтехника.

Посетить выставку можно будет до 1 марта.