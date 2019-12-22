Париж, , 19:47 — REGNUM В Париже в субботу, 21 декабря, на 87 году жизни умер модельер, основатель собственного дома высокой моды Эмануэль Унгаро. Об этом 22 декабря сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Эммануэль Унгаро, который описал себя как «чувственно навязчивый», умер в субботу в возрасте 86 лет после двух лет «ослабленного» состояния здоровья, сказал член семьи», — говорится в сообщении.

Напомним, Эмануэль Унгаро родился в Экс-ан-Провансе на юге Франции в 1933 году в семье итальянских иммигрантов, его отец был портным. В возрасте 22 лет переехал в Париж, где его обучал испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага, девять лет спустя, в 1965 году, создал собственный дом моды. Ему принадлежат слова: «Нельзя носить платье, нужно жить в нем».

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