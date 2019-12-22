Нью-Йорк, США, , 19:24 — REGNUM Известная американская певица и автор композиций Лана Дель Рей представила в сети новый 14-минутный ролик. Такая «протяженность» композиции объясняется тем, что в клип вошли сразу три песни «Norman Fucking Rockwell», «Bartender» и «Happiness Is a Butterfly». Об этом сообщает портал Intermedia.

Как предыдущие работы певицы, трилогия снята в жанре хоум-видео 1990-х. Режиссером клипа выступила ее Чак Грант.

Согласно информации, изюминка минифильма в том что на первом плане происходит идиллия и веселье, на втором — ужас со взрывами, военными самолетами, ракетами.