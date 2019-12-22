Москва, , 18:58 — REGNUM Академия кинематографических искусств и наук России опубликовала список номинантов на Национальную премию в области кинематографии «Золотой орел». На большинство призов претендуют фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» (13 упоминаний) и работа Валерия Тодоровского «Одесса» (9 упоминаний).

В «соревновании» на звания лучшего фильма примут участие картины «Бык», «Дылда», «Одесса», «Т-34» и «Текст». Лучшие режиссеры будут определены из тройки — Кантемир Балагов, Алексей Сидоров, Клим Шипенко.

Среди зарубежных фильмов комиссия выделила ленты «Зеленая книга», «Король Лев», «Однажды в … Голливуде».

Торжественная церемония вручения премий «Золотой Орел» состоится 24 января 2020 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».