Лос-Анджелес, США, , 18:35 — REGNUM Критики американского издания The Hollywood Reporter, известные жестким взглядом на национальное кино, в преддверии Нового года, когда все определяют лидеров сезона, порадовали публику рейтингом худших работ 2019 года.

Интересно, что «возглавил» список мюзикл «Кошки» режиссера Тома Хупера, который должен выйти в российский прокат 2 января. При этом в картине звездный состав — Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Джуди Денч и многие другие. Главная претензия искусствоведов в том, что «цифровые гибриды людей и кошек в лучшем случае выглядят странно, а в худшем — ужасающе».

Среди картин, вызвавших негативную реакцию специалистов, «Люди Икс: Темный феникс», «Призраки Шэрон Тейт», «Бок о бок», «Домино», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна».