Москва, , 18:16 — REGNUM 22 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся первый показ для широкой публики популярного анимационного сериала «Иван Царевич и Серый Волк 4». Особенностью этой части блокбастера стало то, что сценарий к нему написали участники известного коллектива «Квартета И».

Сюжет фильма вертится вокруг песенного конкурса. Как обычно, закулисье престижного соревнования — это свой отдельный мир…

Персонажей озвучивали актеры и певцы Иван Охлобыстин, Никита Ефремов, Михаил Боярский, Равшана Куркова, Сергей Волчков.

В российский прокат фильм выйдет 26 декабря.