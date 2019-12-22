Москва, , 18:03 — REGNUM 22 декабря в Москве аукционный дом «12-й стул» провел торги драгоценностей знаменитой советской певицы, народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. На аукцион были выставлены 63 предмета на общую стартовую сумму 5 миллионов рублей.

Наиболее привлекательным лотом оказались любимые серьги артистки певицы с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами. Они ушли за 2,3 миллиона рублей. Также в лидерах продажи колье с 127 бриллиантами, подаренное Зыкиной Гейдаром Алиевым — его приобрели за 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщат пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

Окончательный итог торгов — 4,8 миллионов рублей с учетом аукционной премии. Однако не все лоты нашли своих покупателей. Еще одна часть ювелирного наследия будет продана на аукционе в 2020 году.