Бишкек, , 09:22 — REGNUM В столице Киргизии на 79 году жизни скончался режиссёр, Народный артист СССР Болот Шамшиев, сообщило 21 декабря издание «Вечерний Бишкек».

Шамшиев родился в январе 1941 года в столице Киргизской ССР городе Фрунзе (ныне Бишкек).

Он начал свою карьеру в кино с должности помощником звукорежиссёра на Фрунзенской студии художественных и хроникально-документальных фильмов (ныне «Киргизфильм»).

Позже учился на режиссёрском факультете во ВГИКе, а затем в течение 26 лет был режиссёром-постановщиком киностудии «Киргизфильм».

Шамшиев известен по таким фильмам как «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма» и другим.

После распада СССР Шамшиев перестал снимать кино, переключившись на литературную деятельность.