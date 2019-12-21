Екатеринбург, 21 декабря 2019, 17:18 — REGNUM В Екатеринбурге предложили назвать одну из новых улиц города именем художника-конструктора Ролена Шеина. Соответствующее обращение на имя мэра Александра Высокинского отправил гражданский комитет «В защиту исторического достоинства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также общественники подчеркнули, что Ролен Шеин до конца жизни активно работал, писал и издавал книги, занимался общественной деятельностью.
Как сообщало ИА REGNUM, Ролен Шеин ушёл из жизни 2 декабря 2019 в Екатеринбурге в возрасте 93 лет.
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Отметим, что Ролен Шеин участвовал в учредительном съезде гражданского комитета «В защиту исторического достоинства».
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