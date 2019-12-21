Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM В Екатеринбурге предложили назвать одну из новых улиц города именем художника-конструктора Ролена Шеина. Соответствующее обращение на имя мэра Александра Высокинского отправил гражданский комитет «В защиту исторического достоинства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ролен Андрианович Шеин, выдающийся художник-конструктор и организатор, отец-основатель уральской школы дизайна. Ролен Шеин — участник Великой Отечественной войны, первый директор уральского филиала ВНИИТЭ, давший «путевку в жизнь» многим крупным художникам, скульпторам и архитекторам. Он — автор множества художественных проектов на территории всего бывшего СССР, в том числе знаменитой Краснознаменной группы в Екатеринбурге», — указано в обращении.

Также общественники подчеркнули, что Ролен Шеин до конца жизни активно работал, писал и издавал книги, занимался общественной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Ролен Шеин ушёл из жизни 2 декабря 2019 в Екатеринбурге в возрасте 93 лет.

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Отметим, что Ролен Шеин участвовал в учредительном съезде гражданского комитета «В защиту исторического достоинства».

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