Варшава, , 13:38 — REGNUM Польская компания Tako Media в сотрудничестве All Media приступила к работе над собственной версией популярного российского комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». Об этом сообщает портал Кино-Театр.ру со ссылкой на известное издание Variety.

Польский вариант поставит совладелец Tako Окил Хамидов, продюсером выступит Яцек Сцёбловский. Премьера назначена на осенний сезон 2020 года.

По утверждению Хамидова, привлекательность «Ивановых-Ивановых» в универсализме шуток, понятных широкой аудитории во всём мире. Комедия ошибок еще раз показывает, несмотря на все различия люди везде одинаковы и могут жить вместе.