Москва, , 12:05 — REGNUM В Москве и Санкт-Петербурге пройдет показ альманаха короткометражных фильмов известных иностранных режиссеров «20:20», которые стали участниками и лауреатами международных фестивалей.

90-минутный сборник, который можно увидеть в Центральном доме журналиста, а также в кинотеатрах «Молодежный», «Спутник», «Вымпел» в столице, и в залах Ленфильма, это и философские притчи о жизни, о прошлом, настоящем и будущем, и забавные истории о дружбе и искренней любви, и приключения с последствиями и без, и многие другое.

Критики обращают внимание на ленты «Реквием по Роботу» режиссера Кристофа Рейнера, «Контакт» Кэти Вонг, «Подводя итоги» Дункана Каунса, «Первая Осень» Карлоса де Карвальо и Од Дансе, «Петух» Алексея Нужного.

Показы также пройдут Казани, Иркутске, Саратове, Кирове, Ростове-на-Дону, Тюмени, Красноярске, Томске, Ярославле, Великом Новгороде, Перми и других городах.

Демонстрация организована компанией «Мир Фестивалей».