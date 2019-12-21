Москва, , 11:43 — REGNUM 13 и 14 февраля в Московском театре «Новая опера» пройдетпервый Международный фестиваль «Энергия открытий». Музыкальный форум будет посвящен русским композиторам, забытых в советское время по или иной причине.

Инициатор и основатель фестиваля радио «Орфей» провело серьезную работу в архивах, восстанавливали ноты, создавали студийные записи и документальные фильмы. Как рассказала порталу Министерства культуры генеральный директор радио Ирина Герасимова, многие «потрясающие произведения русских композиторов не знакомы широкой аудитории, потому что в свое время они не соответствовали требованиям советской пропаганды, не исполнялись и были забыты. Наша цель — открыть их современникам».Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева исполнит сочинения Леонида Половинкина (1894−1949), Георгия Катуара (1861−1926) и Николая Голованова (1891−1953).Также будут показаны музыкальные спектакли «Корабль Счастье» и «7 нельзя» с участием артистов балета Большого театра, Михайловского театра и ансамбль танца «Русские сезоны».