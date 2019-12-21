Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM В Эрмитаже проходит выставка «Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра». Экспозиция посвящена окончанию реставрации статуи «Виктории Кальватоне» — выдающегося памятника мировой культуры. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал музея.

Все произведения, представленные на экспозиции — а их более шестидесяти — связаны с различными интерпретациями образа женского божества, стоящего на шаре, и иллюстрируют его историю с Античности до середины XIX века — времени обнаружения римской статуи «Виктории Кальватоне».

Статуя, разбитая на три части, была найдена в 1836 году в Северной Италии, в селении Кальватоне. Когда фрагменты были собраны воедино, это оказалась женская фигура на на шаре. Ее датировали II в. н.э. и первоначально представили как богиню Победы.

Позже шедевр оказался в коллекции антиков Королевского Прусского музея.

В 2000-х годах были обнаружены материалы, документирующие, что после Второй мировой войны «Виктория Кальватоне» была перемещена в СССР в качестве трофея и с 1946 года хранилась в Эрмитаже и долго время считалась потерянной. С 2016 по 2019 год комплексное изучение памятника и его реставрация осуществлялись в Лаборатории научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа.

Выставка продлится до 8 марта 2020 года.