Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM С 4 по 9 марта в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в четвертый раз пройдет Международный фестиваль «Виртуозы флейты». Как отмечают организаторы, это редкая возможность услышать ведущих солистов европейских коллективов.

В 2020 году ожидается приезд известных исполнителей как французские флейтисты Патрик Галлуа, Матье Дюфур (Берлинский филармонический оркестр) и Сара Лувьон (оркестр Франкфуртской оперы), итальянский виртуоз флейты-пикколо Джованни Гандольфо (оркестр Франкфуртской оперы), японский музыкант Кадзунори Сэо и его соотечественники — ансамбль флейт Magnum Trio.

Также среди участников фестиваля лауреаты XVI Конкурса имени Чайковского по программе духовые инструменты — Матвей Демин и София Виланд (флейта), Юри Валлентин (гобой), Никита Ваганов (кларнет), Лола Дескур (фагот).

Как отмечается на сайте Министерства культуры, в программе фестиваля произведения классического флейтового репертуара, транскрипции, старинная музыку. Отдельный концерт будет посвящен 225-летию Парижской консерватории.