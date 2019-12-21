Лондон, , 10:21 — REGNUM 19 марта в Плейхаус театре лондонского Вест-энда пройдет премьера пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка», главную роль в которой сыграет звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк.

По сообщению британской газеты Guardian, пьесу в адаптации Ани Рейс поставил режиссер Джейми Ллойд. По словам Эмилии Кларк, которая в спектакле исполняет роль Нины, она «на седьмом небе от счастья» из-за того, что будет играть в постановке по работе Чехова. Тем более, как отметила актриса, ее привлекает «выдающийся взгляд» Джейми Ллойда на этот по-прежнему актуальный текст.

Ранее в Плейхаус театре уже вышел другой «звездный спектакль»: в «Сирано де Бержераке» играет известный любителям кино по фильму «Грязь» Джеймс МакЭвой.