Москва, , 10:07 — REGNUM 25 декабря в Музее Москвы"Натив — Израильский культурный центр» откроет выставку «Тель-Авив от А до Я», приуроченную к празднованию 110-летия Тель-Авива и фестивалю «Light-In-Hanukkah».

Проект перенесет зрителя в столицу Израиля и станет путеводителем по городу, который органично сочетает многовековую историю и современные тенденции. Авторами выставки являются иллюстраторы из креативного агентства CityKat stories.

Экспозиция включает в себя иллюстрации города, его знаковых мест и скрытых уголков. Создатели выставки также связали местные символы с буквами алфавита древнейшего языка мира. В экспозицию войдут работы, созданные для «Tel Aviv City Stories» такими известными художниками как Ирина Гинзбург, Тамар Бен Джоя, Лотем Вайнров-Атлан, Ольга-Нета Левицкая и Саша Юдашкин.