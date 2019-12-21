Москва, , 09:38 — REGNUM Музей русского импрессионизма в Москве представил представителям СМИ план мероприятий на 2020 год. Галерея входит наступающий год с экспозицией «Импрессионизм и испанское искусство», которая обещает стать самым посещаемым проектом музея: за два месяца с ней познакомились более 60 000 гостей. Более 60 живописных работ, скульптура и графика из 14 ведущих музеев Испании и 14 частных коллекций будут доступны посетителям до 26 января 2020 года.

В наступающем году продолжится серия международных выставочных проектов, при этом особое внимание будет уделено истории культурных связей между Россией и Францией. Зрители увидят впервые или редко экспонируемые в стране работы, в том числе произведения из Центра Помпиду, Музея Орсе и Музея Сен-Клу.

Уже 13 февраля откроется выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью». Творчество знаменитого портретиста, иллюстратора поэмы «Двенадцать» Александра Блока и художника театра впервые будет представлено в таком объеме: более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов из ведущих музеев и частных собраний России и Франции.

Летом 2020 года музей представит публике выставку, посвященную Сергею Виноградову — не только замечательному русскому живописцу круга Константина Коровина и Валентина Серова, но и активному участнику художественной жизни России начала ХХ века и влиятельному арт-консультанту. Именно он подвиг к коллекционированию братьев Морозовых, курировал собрание Михаила Морозова, был одним из организаторов и активных участников выставок «36 художников» и «Союза русских художников», первой Выставки русского искусства в США в 1924 году. Во многом благодаря вкусу, широкому кругозору и чутью Сергея Виноградова в России появились полотна выдающихся зарубежных мастеров: Сезанна, Ренуара, Моне, Дега, Ван Гога и других.

Посетители увидят многие знаковые произведения художника, которые находятся в региональных музеях и частных коллекциях России и мира и редко показываются москвичам. Выставка будет открыта с 11 июня до 20 сентября 2020 года.

Связям французского и русского искусства на рубеже XIX—XX веков будет посвящена осенняя выставка музея. На ней впервые в России будет обширно представлено творчество французского художника-символиста Эжена Каррьера, произведения которого отличаются необычным колоритом, близким к монохромному, а центральными темами в творчестве являются материнство и мотив вечной женственности. В экспозицию войдут картины из музейных и частных собраний, включая произведения из Музея Орсе в Париже и Музея Сен-Клу.

Самобытное творчество, педагогическая деятельность и активная роль в артистической и общественной жизни сделали Каррьера заметной фигурой во Франции тех лет. В его студии обучались Анри Матисс, Андре Дерен, Александр Шевченко.

Экспозиция выставки будет дополнена произведениями русских художников, которые посещали мастерскую автора. Выставка пройдет с 7 октября 2020 года по 24 января 2021 года.

Кроме того, в течение всего года основная экспозиция будет дополняться картинами в рамках проекта «Русский импрессионизм из региональных музеев».