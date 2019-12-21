Москва, , 09:26 — REGNUM Московский театр «Современник» открыл Другую сцену, площадка обновлена после капитального ремонта.

По сообщению портала «Театрал» со ссылкой на представителей пресс-службы театра, основной блок Другой сцены сдан, что позволяет использовать площадку в качестве рабочей сцены. Здесь уже прошли первые показы в рамках Лаборатории «Поиск». Лаборатория, целью которой является открытие новых форм выразительности и ярких имен для «Современника», будет использовать Другую сцену в качестве «основной базы».

Первая премьера состоится здесь уже 12 января: режиссер Андрей Маник представит спектакль «Что вы делали вчера вечером?» по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова.