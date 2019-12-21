Новосибирск, , 09:23 — REGNUM 21,22 и 20 декабря на главной сцене новосибирского театра «Красный факел» представят премьеру спектакля по пьесе Фернана Кроммелинка «Жар и холод, или Идея господина Дома» в постановке режиссера Александра Баргмана.

По сообщению портала Театр, Александр Баргман считает пьесу Кроммелинка сильной, чувственной и иррациональной, наполненной отчаянием, внутренней болью и алогизмами. Начинающаяся как «французская комедия», она переходит в романтическую драму, а потом эволюционирует в «социальную драму, близкую к трагедии».

По словам режиссера, она искал материал, сопоставимы с одаренностью актеров театра «Красный факел». В результате, артисты выступили настоящими соавторами режиссера, предлагая неординарные решения.