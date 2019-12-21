Лондон, , 06:11 — REGNUM Главную роль в театральной постановке, основанной на пьесе русского писателя Антона Чехова «Чайка», исполнит британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном сериале «Игра престолов», 20 декабря сообщает портал Evening Standard.

Кларк утверждена на роль Нины Заречной. Режиссер постановки Джейми Ллойд изменил место действие пьесы — по его замыслу события разворачиваются не в России, а на острове Мэн в Ирландском море.

Спектакль будут показывать с 11 марта по 30 мая 2020 года на сцене театра Плейхаус в Лондоне.

Напомним, в 2013 году Эмилия Кларк сыграла роль Холли Голайтли в постановке «Завтрак у Тиффани» в бродвейском театре «Корт».

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