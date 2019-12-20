, 19:45 — REGNUM 27 декабря народный артист СССР, многолетний художественный руководитель театра «Ромэн», непревзойденный исполнитель цыганских и русских романсов Николай Сличенко отмечает 85-летие. В ознаменование юбилея 25 декабря в Театральном музее им. А.А. Бахрушина открывается выставка — посвящение любимому многими поколениями артисту.

Экспозиция разбита на несколько разделов: «О театре», «Актер — 1952 г.», «Киноактер», «Режиссер», «Педагог», «Семья. Преемники», «Всенародный любимец». Посетители смогут познакомиться с разными этапами жизни знаменитого артиста — от вспомогательного состава до народного артиста СССР. Об этом сообщает портал Министерства культуры.

В экспозицию будут представлены архив самого Николая Сличенко, а также материалы из Бахрушинского музее — фотографии сцен спектаклей, костюмы, бутафория и афиши спектаклей театра «Ромэн».

Выставка будет работать до 31 января 2020 года.