Лондон, , 19:40 — REGNUM Представители ЛГБТ-сообщества выступили с критикой в адрес писательницы Джоан Роулинг после того, как она выступила в поддержку Майи Форстейтер — TERF-феминистки (trans-exclusionary radical feminist — феминистки, которые не воспринимают транс-женщин как женщин). Об этом 20 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Роулинг решила поддержать в сети Форстейтер после того, как суд отказал той в просьбе восстановления на бывшей работе, с которой её уволили за высказывания в сети.

«Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи с любым взрослым, который согласится на тебя. Живи своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но вынуждать женщин уйти с работы за то, что они заявили, что секс реален?» — написала Роулинг.

В октябре 2019 года Джоан Роулинг призвала отказаться от волонтёрства в детских домах. Она заявила, что детский дом как социальный институт наносит непоправимый вред ребенку и способствует сохранению в обществе насилия над детьми.

Читайте ранее в этом сюжете: Джоан Роулинг осудила волонтерство в детских домах