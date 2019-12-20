Лос-Анджелес, США, , 18:56 — REGNUM Вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel была удалена из списка соглашений о свободной торговле Министерства сельского хозяйства США (USDA). Об этом 20 декабря сообщила Instagram-страница телеканала RT.

https://www.instagram.com/p/B6S71MmnpOq/

Название Ваканды присутствовало в списке тарифов США, в электронной таблице EXCEL, в которой содержались коды тарифов для различных товаров, в число которых входили табак, алкоголь, а также животные (ослы, мулы и т. д).

Впервые Ваканду в списке USDA обнаружил инженер-программист из Нью-Йорка Фрэнсис Тсенг. Он сообщил, что когда впервые увидел название этой вымышленной страны, то был «очень смущён», поскольку решил, что перепутал страну из фильма с какой-то другой.

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