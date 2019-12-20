Лос-Анджелес, США, , 18:42 — REGNUM Конгломерат ViacomCBS ведет переговоры по поводу приобретения доли кинокомпании Miramax. Об этом 20 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Интересным представляется то, что Miramax была основана продюсерами Харви и Робертом Вайнштейнами. В 2016 году она была куплена beIN Media Group. По имеющейся информации, эта компания, желая увеличить доход от приобретения, рассматривает возможность продажи её акций.

Стоит отметить, что ранее интерес к приобретению этой компании проявляли студии Spyglass и Lionsgate, однако сторонам не удалось достичь соглашения в результате переговоров. Miramax является ценным брендом, под которым ранее вышли такие франшизы, как «Умница Уилл Хантинг», «Крик», «Криминальное чтиво», «Жестокая игра», «Убить билла», «Город грехов», «Английский пациент», «Клерки» и т.д.

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