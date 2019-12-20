Лос-Анджелес, США, , 18:24 — REGNUM Песни из нового фильма «Кошки» уже появились на музыкальных цифровых сервисах, в том числе на Spotify. Об этом 20 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В широкий кинопрокат США картина вышла сегодня, 20 декабря 2019 года. Снял её режиссёр Том Хупер. В фильме снялись Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Джеймс Корден, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон, Иэн МакКеллен и другие известные актёры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Том Хупер признался: ему удалось подностью закончить работу над «Кошками» только 16 декабря 2019 года, в день мировой премьеры фильма. В основу картины лёг одноимённый мюзикл британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

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